المشدد 10 سنوات لموظف وعزله من وظيفته لاتهامه بطلب وقبول رشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، لاتهامه بطلب وقبول رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم والذي يعمل موظفا عامًا تابع لمحافظة القاهرة ومن اختصاصه حصر الأراضي المملوكة للدولة بنطاق منطقة عمله وإزالة مايقع عليها من تعديات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تم تعينه عضوا بلجنة التعويضات لصرف مبالغ التعويضات عن إزالة الأملاك الخاصة والتوقيع على استمارات حصر الأملاك، إلا أنه قد أخل بواجبات الوظيفة بأن طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل الاتجار بأعمال وظيفته.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم تقاضى من أحد الأشخاص رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكه له وإزالة المنشآت المقامة عليها.