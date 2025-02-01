حماس: ندعو للضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني وعدم المماطلة والمراوغة

دعت حماس، اليوم السبت، إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني وعدم المماطلة والمراوغة، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء الماضي، بتسريع تطبيق البروتوكول الإنساني في ظل الوضع الكارثي في القطاع، لضمان إدخال المواد الإغاثية والإيوائية بشكل عاجل ودون أي قيود.

وفي بيان صحفي، شدد المكتب على ضرورة ممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ تعهداته وتسريع تطبيق البروتوكول الإنساني، بما يتيح إدخال المساعدات الإغاثية والإيوائية بلا عراقيل.

وأوضح البيان، أن فتح المعابر بشكل كامل أصبح ضرورة عاجلة لإدخال الخيام والكرفانات لإيواء أكثر من ربع مليون أسرة فلسطينية، شُرّدت بفعل حرب الإبادة الجماعية التي شنتها قوات الاحتلال، مما أسفر عن تدمير واسع للقطاع الإسكاني.

وأكد المكتب الإعلامي على الحاجة الماسة لإدخال المعدات الخاصة بالدفاع المدني لإنقاذ أرواح المدنيين وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، فضلا عن ضرورة إدخال مستلزمات صيانة البنية التحتية مثل محطة الكهرباء وشبكات المياه وآبارها لضمان استمرار الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن استمرار الاحتلال في عرقلة وصول هذه الاحتياجات يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويعرض حياة ملايين المدنيين للخطر، ما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا للضغط على الاحتلال وإنهاء هذه الجريمة الإنسانية، مع تحميله المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.

وأضاف المكتب، أن الأزمة الإنسانية تزداد تعقيدا مع عودة نحو نصف مليون نازح فلسطيني خلال الـ72 ساعة الماضية من محافظات الجنوب والوسط إلى غزة والشمال، بعد تهجيرهم قسراً منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر 2023.

وكان المكتب الإعلامي قد أشار في وقت سابق إلى أن الاحتلال دمر نحو 85% من المباني في القطاع، بما في ذلك مخيم جباليا شمال غزة، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية في المنطقة.