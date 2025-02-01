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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان يعقد اجتماعه السنوي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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عقدت الهيئة العامّة للمجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان اجتماعها السنوي في المقر العام للمجمع الأعلى في الرابيه اللبنانية ، بحثت في خلاله شؤون الطائفة وكنائسها الأعضاء الى جانب المتغيرات في كلٍ من سوريا ولبنان.  
بعد خدمة العبادة الافتتاحية كانت كلمة لرئيس المجمع الأعلى القس جوزيف قصّاب تحدّث فيها عن أوضاع الكنائس الإنجيلية في البلدين، مشيراً الى أن زمن الله مغاير لأزمنة البشر، داعياً الى العيش بين هذين الزمنين مميزين عمل الله ويده في حياتنا لا سيما في مواجهة الصعاب. 
وحثّ الكنائس الإنجيلية على الصلاة والعمل الدؤوب للاستمرار برسالتها مع أبنائها وفي المجتمع.

 

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الهيئة العام ة للمجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية سوريا لبنان القس جوزيف قص اب الله الإنجيلية