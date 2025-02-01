إصابة طالبتين فى مشاجرة أمام إحدى المدارس بالقطامية

أصيبت طالبتان فى مشاجرة بين عدد من الطالبات بسبب المزاح أمام إحدى المدارس بمنطقة القطامية بالقاهرة .

تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سائق وبصحبته نجلته طالبة "مصابة بجروح سطحية وكدمات بالوجه" وقرر بتضرره من زميلات نجلته بذات المدرسة (3 طالبات) لقيامهن بالتعدى على نجلته بالسب والضرب على أثر نشوب مشادة كلامية بينهن بسبب المزاح أثناء أداء الإمتحانات داخل إحدى المدارس بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة خارج المدرسة نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

وفى وقتٍ لاحق حضرت للقسم إحدى المشكو فى حقهن "مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" صحبة والدتها ، وإتهمت نجلة المُبلغ المذكورة بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث ما بها من إصابات وبإستدعاء باقى المشكو فى حقهن حضرتا بصحبة أهليتهماوإتهمتا نجلة المُبلغ المذكورة بالتعدى عليهما بالضرب "دون إصابات"، تم إتخاذ الإجراءات.