"العزاوي": زيارة "السوداني" لجمهورية التشيك تعزز علاقات التعاون بين البلدين

السبت 01/فبراير/2025 - 10:56 ص

قال الدكتور رائد العزاوي مدير مركز " الامصار " للدراسات الاستراتيجية ان الزيارة المرتقبة لرئيس الوزارء العراقي إلى جمهورية التشيك والمرتقبة خلال شهر شباط - فبراير الحالي ستكون فرصة مهمة لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تمتد لأكثر من خمسين عاما، وفي وقت يعمل العراق على تعزيز دوره الدولي في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي يشهدها العراق.

وبين العزاوي في حديث لوكالات الأنباء التشيكية أن حكومة العراق تسعى إلى الاستفادة من خبرات الشركات التشيكية في كافة المجلات الصناعية التي تعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الأوربي.

واشار العزاوي: ان سفارة العراق في براغ تعمل على إنجاح هذه الزيارة وتم اعداد جدول أعمال، بما يليق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وان الزيارة سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين، وستشمل الزيارة لقاءات السيد رئيس الوزارء المهندس محمد شياع السوداني لقاءات بالرئيس التشيكي السيد بيتر بافل ورئيسة مجلس النواب السيدة ماركيتا بيكاروفا ورجال الصناعة والاقتصاد اضافة إلى ان الزيارة ستشهد مناقشة العديد من الاتفاقيات بين البلدين.

وتاتي الزيارة في جمهورية التشيك ان العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وان وزارة الخارجية العراقية تعمل بشكل مضطرد على تعزيز علاقات العراق بدول الاتحاد الأوروبي بما يسهم في تحقيق برنامج حكومة المهندس محمد شياع السوداني التي حققت نجاحات متعددة في السنوات الاخيرة.