الانتهاء من الدفن الأمن لجيفة أسد حديقة الفيوم المفترس

انتهت حديقة حيوان الفيوم، من الدفن الصحي الأمن لجيفة الأسد المفترس، بإشراف من مديرية الطب البيطري وجهاز حماية البيئة، بالمدفن الصحي للنفايات بالظهير الصحراوي للفيوم، بعد أن تم تصفية الأسد بعد افتراس حارسه، إذ تحول إلى حالة من الهياج، كان يخشى على العاملين منه.



تعد أسد بحديقة حيوان الفيوم على حارسه



وكان قد لقي حارس الأسود بحديقة حيوان الفيوم مصرعه، بعد أن فتك به أحد الاسود بالحديقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.



تفاصيل مصرع حارس الاسود بحديقة حيوان الفيوم



كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتعرض حارس الأسود بحديقة الحيوان لهجوم أسد، ما أدى إلى مصرع الحارس، على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع حارس الاسود، سعيد جابر علي 47 سنة، بسبب هجوم الأسد عليه أثناء تواجده ببيت الاسود، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.



وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الفيوم اول، وأحيل إلى النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير واف بساعة وأسباب وتاريخ الوفاة، وتولى التحقيق.