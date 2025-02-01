"Atropia" و"Seeds" يتصدران جوائز مهرجان صندانس السينمائي

كشف مهرجان صندانس السينمائي الدولي، عن الأفلام الفائزة خلال فعاليات النسخة السنوية للحدث السينمائي الأهم في أمريكا الشمالية، والمقام خلال الفترة من 23 يناير إلى 2 فبراير الجاري.

وخلال حفل أقيم أمس الجمعة في بارك سيتي، فاز فيلم "Atropia" الذي تشارك في بطولته الممثلة الأمريكية من أصول عراقية علياء شوكت، بجائزة لجنة التحكيم الكبرى لمسابقة الدراما الأمريكية، بينما حصل فيلم "Seeds" على جائزة مسابقة الأفلام الوثائقية الأمريكية.

كما فاز فيلم "Cactus Pears" بجائزة لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام الدرامية العالمية، بينما حصل فيلم Cutting" "Through Rocks على جائزة مسابقة الأفلام الوثائقية العالمية.

ومن بين جوائز الجمهور، فاز فيلم "Twinless" في مسابقة الأفلام الدرامية الأمريكية، كما تصدر فيلم "André Is an Idiot" مسابقة الأفلام الوثائقية الأمريكية.

وحصل "DJ Ahmet" على جائزة الجمهور في مسابقة الأفلام الدرامية العالمية، وفاز فيلم "Prime Ministe" بجائزة مسابقة الأفلام الوثائقية العالمية.