مصدر بالزراعة: حادثة افتراس الأسود لحارس حديقة حيوان الفيوم لم تكن الأولى

أكد مصدر بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، أن واقعة افتراس الأسد لحارسه ليست الوقعة الأولى بحديقة حيوان الفيوم، لكن سبق أن التهم الأسد ابنة حارسه في واقعة مشابهة لظروف واقعة الحالية، إذ ترك الحارس الباب مفتوحا أثناء وضع الطعام إلى الأسد، ما ادي إلى أن التهم الأسد الطفلة، كما فعل مع حارسة بالامس.



تعليمات الإدارة العامة لحدائق الحيوانات أثناء تغذية الاسود

وأكد أن تعليمات الإدارة العامة لحدائق الحيوان، أن لا يتم وضع الطعام الاسود من قبل حارس واحد إنما المتعارف عليه ووفقا للتعليمات حارس يضع الطعام وحارس يمسك باب القفص تحسبا لأي تعد من الأسد فيكون غلق الباب سهلا لافتا إلي أن ترك باب القفص مفتوحا يغري الأسد بالخروج عن المألوف محاولا ترك محبسه فهو من الحيوانات المتمردة، ويكون الحارس هو أول الضحايا إن لم يحكم السيطرة علي الحيوان .



تعد اسد بحديقة حيوان الفيوم علي حارسه.



لقي حارس الأسود بحديقة حيوان الفيوم مصرعة، بعد أن فتك به أحد الاسود بالحديقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة. مستشفي الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.



تفاصيل مصرع حارس الاسود بحديقة حيوان الفيوم



كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتعرض خارس الاسود بحديقة الحيوان لهجوم اسد، ما ادي الي مصرع الحارس، علي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع حارس الاسود، سعيد جابر علي 47 سنة، بسبب هجوم الأسد عليه أثناء تواجده ببيت الاسود، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام .



وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الفيوم اول، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير واف بساعة وأسباب وتاريخ الوفاة، وتولي التحقيق.