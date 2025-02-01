القبض على عامل قتل كلبا طعنا في بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل المتهم بطعن كلب ضال والتسبب في نفوقه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بقيام عامل بطعن كلب والتسبب في نفوقه بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام الكلب بعقره في وقت سابق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.