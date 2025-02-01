حماس تسلم الصليب الأحمر ثلاثة محتجزين إسرائيليين ضمن صفقة التبادل

سلمت حماس الصليب الأحمر، اليوم السبت، محتجزين إسرائيليين اثنين وثالثا يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي السياق متصل، سلّمت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، محتجزين إسرائيليين اثنين في قطاع غزة، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار، والتي تشمل الإفراج عن 183 أسيرًا فلسطينيًا وفقًا للمعايير المتفق عليها.

وانتشر عناصر من حماس في ميناء غزة وخان يونس صباح اليوم استعدادًا لعملية التسليم، حيث تم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين عوفر كالدرون وياردين بيباس.

وكانت حماس قد أعلنت، أمس الجمعة، عن أسماء المحتجزين الثلاثة المشمولين في هذه الدفعة، وهم عوفر كالدرون، كيث شمونسل سيجال، وياردن بيباس.

وسبق أن أفرجت فصائل المقاومة، يوم الخميس الماضي، عن ثلاثة محتجزين إسرائيليين، بينهم مجندتان ومسن، مقابل إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين، بالإضافة إلى تحرير خمسة عمال تايلانديين.

وتمت عملية تسليم اثنين من المحتجزين في خان يونس جنوب القطاع، بينما جرى تسليم الثالث في جباليا شمالًا.

من جانبه، أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، أن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستفرج عنهم حماس اليوم.

يأتي ذلك في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تم التوصل إليه بوساطة مصرية، قطرية، وأمريكية، ودخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025.

ويمتد الاتفاق لستة أسابيع، مع بدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل حول المرحلة الثانية، بحد أقصى اليوم السادس عشر من سريان الاتفاق، بهدف استكمال الصفقة قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.