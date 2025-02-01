قصور الثقافة تصدر رواية "فوما جوردييف" لمكسيم جوركي بمعرض الكتاب

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، رواية "فوما جوردييف" للكاتب والروائي الروسي مكسيم جوركي، ترجمة دريني خشبة، ضمن مشاركتها في الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تعد الرواية واحدة من أبرز الأعمال في الأدب الروسي، حيث أبدع مكسيم جوركي في تناول حياة شخصية الأب الفاسد الذي بنى ثروته من خلال الغش والخداع، حيث كان هذا الرجل صلبا وقاسيا، لا يعرف الرحمة، إذ كان أقصى طموحه في الحياة أن ينجب ابنا يحمل اسم عائلته ويضمن استمراريته، وعاش مغرما بتضليل الآخرين، يخطط لذلك أحيانا عن عمد وأحيانا أخرى بفطرته، ليظل يضحك على ضحاياه فرحا بنشوة النصر، مهما كانت عواقب أفعاله.

ويشرف على إصدارات الهيئة في المعرض الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، والإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات، برئاسة تغريد كامل، وصمم غلاف الكتاب ريهام خيري.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وذلك بأسعار مخفضة للجمهور، وتتنوع موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال، وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة، وتتوفر إصدارات الهيئة بصالة 1 - جناح B3.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و 6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.