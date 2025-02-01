اختل توازنه.. حديقة حيوان الفيوم تكشف كواليس وفاة "حارس الأسد"

أصدرت حديقة حيوان بمحافظة الفيوم، بيان توضح فيه أسباب وفاة عامل بالحديقة بعد هجوم أسد عليه.

و قالت إدارة الحديقة في بيانها لها اليوم: "ننعي ببالغ الحزن والأسى أهالي الفيوم عامةً، وخاصةً رحيل عم سعيد جابر الدش"أبو يارا" والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات أثناء تأدية عمله".

وأشارت الحديقة في بيانها، أن الواقعة حدثت بسبب اختلال توازن وسقوط عم سعيد حارس الأسود خلال محاولته إدخاله الأسد القفص، وتعاملت القوات مع الأسد وقتلته، وتبين أن الحارس لايزال على قيد الحياة، و تم نقله للمستشفى وتوفي بعد 30 دقيقة.

ونعت الحديقة الحارس قائلة: "نحتسبه عند الله من الشهداء باذن الله، ونسألكم قراءة الفاتحة وخالص الدعاء بالرحمة والمغفرة، وللأسرة الصبر والسلوان".



تشييع جنازه العامل ضحية الأسد بحديقة حيوان الفيوم

وشيع أهالي منطقة دار الرماد بمدينة الفيوم، جنازة العامل بحديقة الحيوانات بمحافظة الفيوم ضحية الأسد، بعدما التهم الأسد أجزاء من رأسه، مما تسبب في وفاته، حيث أدى المصلون الجنازة على المتوفي، ثم شيعت جنازته إلى مقابر عائلته بمنطقة البارودية بمدينة الفيوم.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغاً يفيد بهجوم أسد على عامل بحديقة الحيوان بمدينة الفيوم والتهام جزء من رأسه.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وجود سعيد جابر علي محمد الدش 47 سنة عامل بحديقة الحيوان مصاب بإصابات متنوعة في رأسه، بعدما هاجمه أسد والتهم جزء من رأسه، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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