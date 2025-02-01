اليوم.. فتح فروع بنك ناصر لصرف معاشات فبراير بجميع المحافظات

قرر مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فتح جميع فروع البنك يوم السبت الموافق 1 فبراير في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لتسهيل صرف معاشات شهر فبراير للمستفيدين.

وأوضحت الوزيرة أن الفروع ستعمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا، في إطار جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتيسير وصولهم إلى مستحقاتهم المالية بسلاسة.

وأشارت مرسي إلى أن بنك ناصر يخدم أكثر من مليوني عميل، مؤكدةً حرص البنك على التوسع في قنوات تقديم الخدمات لضمان راحة المستفيدين. ولفتت إلى أن صرف المعاشات سيتم عبر 98 فرعًا منتشرًا في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى استخدام شبكة الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنك أو شبكة "123"، التي تتيح سحب الأموال من ماكينات البنوك الأخرى. كما أتاحت الوزيرة إمكانية الصرف من خلال فروع شركة "فوري" لتعزيز الخيارات المتاحة للمستفيدين.

من جهته، أكد أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن الفروع قد تم توجيهها بتغذية ماكينات الصراف الآلي بأقصى قدر من النقدية لضمان توفير السيولة اللازمة لعملاء البنك. وأضاف أن البنك يعمل على تعزيز الخدمات الرقمية من خلال منافذ "فوري" و"فوري بلس"، بما يضمن مرونة أكبر في عمليات الصرف.

وأشار السيد إلى أن البنك يتابع بشكل دقيق انتظام عمليات الصرف، مع تذليل أي عقبات قد تواجه العملاء أو الموظفين، مؤكدًا استعداد الفروع لاستقبال أي شكاوى والعمل على حلها فورًا لضمان تجربة سلسة ومريحة للمستفيدين.

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، وتعزيز الشمول المالي، وتلبية احتياجات المواطنين بأعلى معايير الكفاءة والسرعة.