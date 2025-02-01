بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس صلوات جناز رئيس أساقفة تيرانيا وسائر ألبانيا

غادر ثيوفيلوس الثالث بطريرك كنيسة الروم الأرثوكس بالقدس يوم الأربعاء الموافق 29 كانون الثاني 2025 متوجهاً للعاصمة الألبانية تيرانا للمشاركة في جنازة رئيس أساقفة تيرانا وسائر ألبانيا كيريوس أنستاسيوس، وتكريمًا لعمله الرعوي والروحي، ورافق البطريرك كلاً من رئيس أساقفة قسطنطيني كيريوس أريسترخوس السكرتير العام, والمتقدم في الشمامسة الأب ماركوس.

مساء الأربعاء عشية الجنازة، أقام غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث مع رئيس أساقفة قبرص كيريوس جيورجيوس، صلاة النياحة (تريسآيغيون) في كاتدرائية قيامة المسيح في تيرانا راحة لنفس رئيس أساقفة تيرانا وسائر ألبانيا المثلث الرحمات أنستاسيوس.

في يوم الخميس يوم تذكار القديسين الثلاثة معلمي المسكونة، أقيمت خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية قيامة المسيح المقدسة ترأسها قائمقام كرسي رئاسة الأسقفية صاحب السيادة المتروبوليت يوحنا، مع صاحب السيادة المتروبوليت ديميتريوس، وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة في ألبانيا صاحب السيادة المتروبوليت ناثانيال، وترأس خدمة الجنازة البطريرك المسكوني كيريوس كيريوس برثلماوس، مع قائمقام كرسي رئاسة الأسقفية، صاحب السيادة المتروبوليت يوحنا.