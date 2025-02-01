تجديد حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في الشرابية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية تجديد حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة الشرابية، بسبب خلافات مالية، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

كان تلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.



بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: (عاملين - أحدهما مُصاب برش خرطوش)، طرف ثان: (عامل مُصاب بجرح بالظهر) بسبب خلافات مالية بينهما قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض باستخدام أسلحة نارية وبيضاء بحوزتهم ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.