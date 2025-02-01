بالفيديو.. تفاصيل خطة وزارة الصحة للحد من الزيادة السكانية

أكد عبد الصمد ماهر المتخصص الكاتب الصحفي المتخصص في أخبار وزارة الصحة، أن إنجاز تحقيق أقل معدل إنجاب خلال الـ17 عامًا الماضية، نتاج لمجموعة من الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية، على رأسها الاستراتيجية القومية للسكان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف ماهر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الزيادة السكانية الغير مبررة أحد العوامل التي تلتهم التنمية، فضلًا عن أنها ولا زالت صداع في رأس الدولة المصرية، إلا أن تحقيق أقل معدل إنجاب إنجاز حقيقي.

وأشار إلى أن الصحة والسكان والتنمية مثلث متكامل، وهو ما يعني أن اختلال أحد أضلع هذا المثلث، يتسبب في خلل منظومة النمو كاملة، موضحًا أنه لا نزال لم نصل للمعدلات المستهدفة في الإنجاب، خاصة وأنه لا بد أن تنخفض أكثر من ذلك، رغم أن ما تحقق يُعد إنجازًا واضحًا.

وشدد على أن استمرار انخفاض معدل الإنجاب، يتطلب الاستمرار على محاور الاستراتيجية القومية للسكان، مع زيادة الحملات التوعوية، خاصة في ريف الصعيد الذي يشهد أكبر زيادة سكانية، خاصة وأن ريف بحري بدأ يتقارب مع الحضر، بينما محافظة بورسعيد معدل الزيادة السكانية فيه وفقًا للمعدلات الأوروبية.

واختتم تصريحاته، بأن الفترة المقبلة ستشهد المحور التشريعي الخاص بتحسين الخصائص السكانية، مع إصدار قوانين جديدة، مع ندوات توعوية أخرى، للحد من زيادة معدل الإنجاب، في إطار الاستراتيجية القومية التي تعمل عليها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات أخرى، والتي ستستمر حتى عام 2030.