الصليب الأحمر يصل ميناء غزة لتسلم المحتجز الإسرائيلي كيث سيجال ضمن صفقة التبادل

أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، اليوم السبت، بوصول سيارات الصليب الأحمر لنقطة تسلم المحتجز الثالث "كيث سيجال" في ميناء غزة ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل.

وفي سياق متصل،أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلُّم المحتجزيْن الإسرائيلييْن ياردن بيباس وعوفر كالدرون، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، وقال إنهما وصلا إلى إسرائيل حيث سيخضعان لتقييم طبي أولي.

ولفت بيان جيش الاحتلال إلى أنه يستعد لاستقبال المحتجز الثالث كيث سيجال، المتوقع الإفراج عنه بعد قليل من ميناء غزة.

وسلَّمت حركة "حماس" الفلسطينية، محتجزيْن إسرائيلييْن اثنيْن بقطاع غزة ضمن الدفعة الرابعة لتبادل المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، التي تشمل الإفراج عن 183 أسيرًا فلسطينيًا، ضمن المعايير المتفق عليها.