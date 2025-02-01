مصر تستقبل اليوم 50 طفلا جريحا فلسطينيا و 61 مرافقا لعلاجهم بالمستشفيات

قالت مصادر طبية بمعبر رفح البري إن الجانب المصري استلم قائمة أسماء الجرحي القادمين من قطاع غزة ومرافقيهم أستعدادا لوصولهم للجانب المصري صباح اليوم السبت عقب انتهاء مراسم تسليم الاسري بقطاع غزة واوضحت المصادر أن القائمة تضم 50 طفل من الجرحي والمرضي الفلسطينيين ومعهم 61 مرافق جاري نقلهم من مستشفي ناصر ومستشفي الاوروبي بقطاع غزة باتجاه معبر رفح البري ومنها الي المستشفيات المصرية ومنهم حالت ستسافر لخارج مصر لعلاجهم بتركيا والامارات.

وقالت المصادر: إن سيارات الاسعاف اصطفت باكر صباح اليوم داخل وخارج معبر رفح البري أستعدادا لنقل الحالات المرضية ومرافقيهم فضلا عن وجود طاقم طبي كبير داخل معبر رفح البري لتشخيص الحالات والكشف عليها وتقديم الاسعافات الطبية للحالات الحرجة .