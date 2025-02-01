"العمل الوطني الفلسطيني": سيتم اطلاق سراح 183 أسيرا فلسطينيا إلى قطاع غزة والضفة مقابل إطلاق سراح 3 إسرائيليين

أكدت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني أنه سيتم إطلاق سراح 150 أسيرا إلى قطاع غزة و32 إلي الضفة الغربية مقابل إطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين من بينهم أمريكي الجنسية ضمن الدفعة الرابعة لصفقة تبادل الأسري.

وقالت النتشة، في تصريح خاص لقناة "النيل للأخبار" اليوم السبت، إنه يوجد استعدادات على أعلى مستوى لتسليم المحتجزين الإسرائيليين في خان يونس وجباليا ضمن الدفعة الرابعة، حيث سيكون هناك إفراج عن الفلسطينيين وسيكون من بينهم 9 أسرى فلسطينيين من أصحاب المؤبدات.

وأضافت أن 83 من الأسرى الفلسطينيين من المحكوم عليهم بأحكام عالية، ولأول مرة سيتم إطلاق سراح من أسرى سكان قطاع غزة الذين تم اعتقالهم في 7 أكتوبر أو ما بعده وعددهم 111 أسيرا فلسطينيا وهم جزء من ال 1000 أسير من قطاع غزة الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولي من الاتفاق.