متحدث أممى: مقتل 700 شخص وإصابة 2800 في اشتباكات بمدينة جوما الكونغولية

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن ما لايقل عن 700 شخص قتلوا فيما أصيب 2800 خلال الفترة بين يومى الأحد والخميس الماضيين في القتال بين الجيش ومسلحي حركة "23 مارس" (M23)؛ من أجل السيطرة على مدينة جوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح ستيفان دوجاريك، في تصريحات صحفية، اليوم/السبت/، أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها، أجرت تقييما خلال الفترة من 26 وحتى 30 يناير الماضي، وأفادوا بأن 700 شخص قتلوا، وأصيب 2800، متوقعين ارتفاع هذه الأرقام.

ونقلت صحيفة "24 ساعة" السويسرية عن جان بيير لاكروا رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قوله ـ خلال مؤتمر صحفى ـ إن الوضع في جوما ـ الواقعة شمالا ـ لايزال متوترا ومتقلبا مع وجود عمليات عرضية لإطلاق نار.