كريم فهمي يشارك جمهوره البوستر الدعائي لمسلسل "وتقابل حبيب"

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره، البوستر الدعائي لمسلسل "وتقابل حبيب"، والمنتظر عرضة للمشاركة في الموسم الدرامي لرمضان المقبل 2025.

البوستر الدعائي للمسلسل

ونشر الفنان كريم فهمي على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صورة البوستر الدعائي، واكتفى بالتعليق "وتقابل حبيب.. رمضان 2025".

منشور الفنان كريم فهمي

وانهالت تعليقات المتابعين والجمهور ورواد السوشيال ميديا، بالتهنئة له على العمل، وطالب بعض المتابعين بمعرفة نبذة عن قصة المسلسل.

يشارك الفنان كريم فهمي مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في البطولة الدرامية الثانية، بعد مسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي لاقي نجاح كبير مع الجمهور.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، حنان سليمان، بسنت شوقي، تأليف عمرو محمود يس، والإخراج محمد الخبيري.