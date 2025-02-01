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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير تكنولوجيا: وفرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون طبيعة المرحلة المقبلة

الدكتور محمد عزام،
الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات
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قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، إن شركة «OPEN AI»  أطلقت أول وكيل ذكي للذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المهام اليومية عبر الإنترنت وهذه الخطوة سنشاهد مثلها كثيرًا في الأيام القادمة وهذا يؤكد أن كل عمل يمكن ميكنة سوف يتم ميكنة، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق يعتبر في مرحلة التجربة وغير متاح لكل الناس بل متاح للمشتركين فقط في الباقة التابعة لـ «OPEN AI».

وأضاف «عزام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الوكيل أو التطبيق قادر على أن يعمل كل المهام اليومية للإنسان عبر الإنترنت مثل حجز تذكرة طيران أو الانضمام لأحد المؤتمرات ويستطيع أن يأخذ القرار بالنيابة عن الشخص في بعض المهام.

وتابع خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات: « وفرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون طبيعة المرحلة القادمة وهذا ينشئ جيل مختلف تمامًا من التعامل مع الإنترنت غير مشابهة للمرحلة الماضية تمامًا».

أمن المعلومات الذكاء الاصطناعي