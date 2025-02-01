أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ 8 سفن في البحرين الأسود والمتوسط

أعلنت البحرية الأوكرانية اليوم /السبت/ عن تواجد سفينتين حربيتين في البحر الأسود، منهما حاملة صواريخ واحدة، تحمل على متنها أربعة صواريخ "كاليبر".

وأفادت البحرية الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - بأنه لا توجد سفن حربية في بحر آزوف.

وأشار البيان إلى أنه في البحر الأبيض المتوسط، توجد ست سفن حربية روسية، منها حاملتي صواريخ "كاليبر" على متنهما 22 صاروخا.

وبحسب (يوكرين فورم) يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.