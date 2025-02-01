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السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وفد من الوكالة الأفريقية للتنمية يزور معهد بحوث الهندسة الوراثية لبحث التعاون

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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قام وفد قادم من الوكالة الأفريقية للتنمية (NEPAD) من الاتحاد الأفريقي برئاسة الدكتور أولاليكان أكينبو أستاذ، برنامج تحرير الجينوم بمديرية نظم الغذاء والزراعة والاستدامة البيئية، ميدران، جنوب أفريقيا وبيلي أومبوكي راتيمو مدير برنامج - تحرير الجينوم بالوكالة الأفريقية للتنمية - نيباد ومدير برنامج  - السلامة الحيوية، الوكالة الأفريقية للتنمية (AUDA NEPAD)، مركز التميز، بزيارة الي  معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بمركز البحوث الزراعية، لبحث سبل التعاون الزراعي.

والقى أولاليكان محاضرة حول الغرض من الزيارة والتعريف بتقنية تحرير الجينوم في إفريقيا تحت عنوان التحرير الجيني في افريقيا وقد اشاد الوفد بالحفاوة وحسن الاستقبال مما كان له بالغ الاثر في تبادل الخبرات وتطور البحث العلمي الزراعي.

برنامج تحرير الجينوم الوكالة الأفريقية للتنمية NEPAD