وفد من الوكالة الأفريقية للتنمية يزور معهد بحوث الهندسة الوراثية لبحث التعاون

قام وفد قادم من الوكالة الأفريقية للتنمية (NEPAD) من الاتحاد الأفريقي برئاسة الدكتور أولاليكان أكينبو أستاذ، برنامج تحرير الجينوم بمديرية نظم الغذاء والزراعة والاستدامة البيئية، ميدران، جنوب أفريقيا وبيلي أومبوكي راتيمو مدير برنامج - تحرير الجينوم بالوكالة الأفريقية للتنمية - نيباد ومدير برنامج - السلامة الحيوية، الوكالة الأفريقية للتنمية (AUDA NEPAD)، مركز التميز، بزيارة الي معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بمركز البحوث الزراعية، لبحث سبل التعاون الزراعي.

والقى أولاليكان محاضرة حول الغرض من الزيارة والتعريف بتقنية تحرير الجينوم في إفريقيا تحت عنوان التحرير الجيني في افريقيا وقد اشاد الوفد بالحفاوة وحسن الاستقبال مما كان له بالغ الاثر في تبادل الخبرات وتطور البحث العلمي الزراعي.