مالي: انهيار أرضي يتسبب في مصرع عدد كبير من عمال المناجم

أعلنت السلطات المحلية في منطقة كوليكورو، في وسط غرب مالي، أن انهيارا أرضيا في منجم، تسبب في مقتل عدد كبير من المنقبين عن الذهب.

وأوضح المسؤولون الإقليميون - حسب ما أورده "راديو فرنسا الدولي"، اليوم /السبت/ - أن "الحادث وقع عندما وجد الضحايا أنفسهم محاصرين في حفرة مغمورة بالمياه الموحلة التي أحدثت دمارًا، ما تسبب في حدوث فيضانات مفاجئة للموقع".

وأعلنت السلطات أنها حشدت فرق الإنقاذ لمساعدة المصابين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض.. وفي الوقت نفسه، جرى فرض تدابير أمنية في الموقع لمنع وقوع كوارث أخرى.

ورغم عمليات البحث، لم يتم انتشال أي جثة بسبب قوة المياه الموحلة التي ابتلعت مجرفة ميكانيكية استخدمت في الموقع".. لكن محافظة كوليكورو أكدت أن "عمليات البحث لا تزال مستمرة بإصرار رغم الظروف الصعبة والبيئة الخطرة".

وقد أثارت هذه المأساة مخاوف جديدة بشأن المخاطر المرتبطة بتعدين الذهب الحرفي في مالي، حيث تتكرر الانهيارات.

وفي يناير 2024، لقى أكثر من 70 شخصا مصرعهم في انهيار موقع لتعدين الذهب في منطقة كوليكورو نفسها.

