بالفيديو.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد وتحدد خريطة سقوط الأمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه على مدار الأسبوع الجاري وحتى يوم الأربعاء القادم سوف تظل درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 3 درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البد، أن متوسط درجة الحرارة العظمى في القاهرة ما بين 21 إلى 23 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وتابعت، أن هناك مرتفع جوي يؤثر على البلاد وهو السبب في ظهور أشعة الشمس خلال فترات النهار، وفي فترة الصباح الباكر وفترات الليل تسجل درجات الحرارة الصغرى في القاهرة 12 درجة مئوية وفي المدن الجديدة تصل درجة الحرارة الصغرى 10 درجات مئوية.

وذكرت أن هناك اضطراب شديد في حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة مع ارتفاع الأمواج من 2.50 إلى 3 متر وغير مؤهل لأعمال الصيد أو الملاحة البحرية أو التنزه مع توقعات سقوط أمطار في السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

وكشفت أن البلاد سوف تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين ما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة مصحوبة بنشاط قوي مع الرياح مع شعور البرودة ببعض فترات النهار على أن تكون شديدة البرودة في فترات الليل.