"حماس" تسلم الصليب الأحمر محتجزين إسرائيليين ضمن صفقة التبادل

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، بثًا مباشرًا، لتسليم حركة حماس، محتجزين إسرائيليين اثنين من قطاع غزة إلى الصليب الأحمر، ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل.

أفرجت "كتائب القسام" اليوم السبت عن أسيرين إسرائيليين، حيث تم تسليمهما للصليب الأحمر في خان يونس، وذلك ضمن الدفعة الرابعة من صفقة "طوفان الأحرار".

ومن المقرر تسليم الأسير الثالث، كيث سيغال، في ميناء غزة، على يد قائد كتيبة الشاطئ هيثم الحواجري، الذي سبق أن أعلنت إسرائيل اغتياله مرتين خلال الحرب على القطاع.

ونفذت "كتائب القسام" عملية التسليم باستخدام مركبة إسرائيلية استولت عليها المقاومة خلال عملية "طوفان الأقصى" من مستوطنات غلاف غزة، كما ظهر عناصر المقاومة وهم يحملون سلاح "التافور" الإسرائيلي، الذي تم اغتنامه من جنود الجيش الإسرائيلي.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي استلام الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالدرون، مشيرًا إلى أنهما في طريقهما إلى إسرائيل للخضوع لتقييم طبي أولي.

وأضاف الجيش أنه يستعد لاستقبال الأسير الثالث، كيث سيغال، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، في وقت لاحق من ميناء غزة.

وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "ترافق قوة من جيش الدفاع والشاباك المختطفين المحررين في طريقهما إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعان لتقييم طبي أولي".

وأردف: "جيش الدفاع يحيي المختطفين المحررين العائدين، ويستعد لاستقبال مختطف آخر قريبًا".

يُذكر أنه يوم الخميس الماضي، تم تنفيذ الدفعة الثالثة من صفقة التبادل، والتي أسفرت عن إطلاق سراح ثلاثة رهائن إسرائيليين مقابل الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين

ومع تنفيذ الدفعة الرابعة، لا يزال 82 أسيرًا إسرائيليًا محتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة، فيما تم الإعلان عن مقتل 35 منهم.