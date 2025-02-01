الآن .. مصر تفتح معبر رفح البري لاستقبال أول فوج من جرحي قطاع غزة

فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري في التاسعة من صباح اليوم لأستقبال جرحي قطاع غزة وقال مصدر امني بمعبر رفح ان كافة الاستعدادات اتخذتها مصر لأستقبال أول فوج من جرحي غزة اليوم وتم رفع درجة الاستعدادات بأدارة الحجر الصحي بمعبر رفح البري وتعزيز معبر رفح البري بطاقم طبي كبير من مختلف تخصصات الطبية خاصة جراحة العظام والحروق والجراحة العامة وطب الاطفال وسيقوم الفريق الطبي بتوزيع الجرحي والمصابين طبقا لحالتهم علي المستشفيات كما تم تعزيز معبر رفح البري بأكثر من 30 سيارة أسعاف مجهزة طبيا بأعلي التجهيزات الطبية لنقل جرحي غزة للمستشفيات المصرية سوء داخل محافظة شمال سيناء أو خارجها طبقا لمدي خطورة الحالات الوادرة من الجرحي

وقال مصدر طبي كبير بقطاع الصحة بشمال سيناء انه جري تجهيز مستشفيات رفح والشيخ زويد والعريش العام وبئر العبد المركزي لأستقبال جرحي قطاع غزة لعلاجهم وأجراء الجراحات اللازمة لهم ونقل الحالات الحرجة الي مستشفيات القاهرة

وقال المصدر الامني ان القوات الاسرائيلية شوهدت مساء أمس وهي تنسحب من محيط معبر رفح البري وتسليم المعبر الفلسطيني لمراقبين أوروبيين وموظفين تابعين للسلطة الفلسطينية ومن المنتظر وصول 50 حالة مرضية من جرحي قطاع غزة وتم وصول قائمة بأسمائهم للسلطات المصرية يرافقهم عدد من المرافقين حسب الاتفاقية 3 مرافقين لكل حالة مرضية