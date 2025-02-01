حماس تسلم اثنين من الرهائن الإسرائيليين للصليب الأحمر في إطار صفقة تبادل الأسرى

سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم (السبت) إثنين من الرهائن الإسرائيليين محتجزين لديها منذ السابع من أكتوبر عام 2023 إلى طواقم الصليب الأحمر الدولي، ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وسلمت كتائب القسام المحتجزين الاسرائيليين عوفر كالدرون،، وياردن بيباس إلى الصليب الأحمر الدولي في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تجمهر في المكان حشد من السكان وعناصر الكتائب بلباسهم العسكري وأسلحتهم.

في المقابل، من المقرر أن تفرج إسرائيل في وقت لاحق اليوم عن 183 أسيرًا فلسطينيًا، ضمن الدفعة الرابعة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تشمل المرحلة الأولى - في الشق المتعلق بتبادل الأسرى -، الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات، مقابل 1737 أسيرا حسب تصريحات قدورة فارس رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين.

وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين.. فيما تركز المرحلة الثالثة على تبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.