مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، صباح اليوم السبت، مصرع ستة أشخاص جراء سقوط طائرة صغيرة في مدينة "فيلادلفيا" بولاية بنسلفانيا.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان، إن "ستة أشخاص كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في منطقة بشمال شرق فيلادلفيا بعد إقلاعها من مطار في المدينة، مما تسبب في نشوب حريق".

ويأتي الحادث بعد يومين على الكارثة الجوية التي أودت بحياة 67 شخصا في العاصمة واشنطن.

وكتب حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، على منصة "إكس"، "نقدم كل الموارد بينما يستجيب عمال الإنقاذ لحادث تحطم طائرة خاصة صغيرة في شمال شرق فيلادلفيا".

من جانبها، قالت شرطة فيلادلفيا إن خدمات الطوارئ انتشرت في مكان الحادث، الذي وقع، ليلة أمس، قرب مركز "روزفلت" للتسوق، شمال شرقي المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي كرة نارية أعقبتها حرائق عدة على الأرض في منطقة حضرية.. فيما تداول مستخدمون مقاطع مصورة تقول إنها لحادثة سقوط الطائرة، وأن النيران اشتعلت في محيط منزل واحد، على الأقل، كما طالت عدة سيارات.

وذكر مكتب إدارة الطوارئ في فيلادلفيا أنه تم إغلاق الطرق في المنطقة.