اليوم.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت، الاستعداد لمباراة مودرن سبورت في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعب التتش مساء اليوم على أن يعلن مارسيل كولر المدير الفني القائمة وبعدها يدخل الفريق معسكر مغلق عقب المران استعداداً للمباراة.

وكان الاهلي تعادل مع بيراميدز بنتيجة 2-2 في الجولة الماضية ليفقد الفريق صدارة الدوري الممتاز لصالح الفريق السماوي.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

تقام مباراة الأهلى ومودرن سبورت فى السابعة مساء غدا الأحد باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.