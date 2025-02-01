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السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت، الاستعداد لمباراة مودرن سبورت في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعب التتش مساء اليوم على أن يعلن مارسيل كولر المدير الفني القائمة وبعدها يدخل الفريق معسكر مغلق عقب المران استعداداً للمباراة.

وكان الاهلي تعادل مع بيراميدز بنتيجة 2-2  في الجولة الماضية ليفقد الفريق صدارة الدوري الممتاز لصالح الفريق السماوي.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

تقام مباراة الأهلى ومودرن سبورت فى السابعة مساء غدا الأحد  باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

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