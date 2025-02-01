الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر، اليوم السبت، حيث تبلغ سرعة الرياح من 50_60كم/س وارتفاع الموج من 2.5 الى 3.5 متر.

ودعت الارصاد الي اتخاذ كافة التدابير لنواجهة اضراب الملاحة بالبحر الاحمر.

واوضحت خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت ، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ودافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد اليوم السبت ، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وهناك فرص امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 9 درجات ، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمي والصغري 12 درجة .