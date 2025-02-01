اليوم.. طقس معتدل نهارا وأمطار خفيفة على السواحل والعظمى بالقاهرة 21

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت ، حسث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ودافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد اليوم السبت ، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وهناك فرص لسقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وسرعة الرياح من 50_60كم/س وارتفاع الموج من 2.5 الى 3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمي والصغري 12 درجة.