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السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 1 فبراير 2025

أسعار الدولار
أسعار الدولار
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استقر سعر الدولار فى البنوك اليوم السبت 1-2-2024، أجازة البنوك الأسبوعية حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,17 جنيه للشراء، 50,27 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 50,17 جنيه للشراء، 50,27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,17 جنيه للشراء، 50,27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,17 جنيه للشراء، 50,27 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,17 جنيه للشراء، 50,27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,18 جنيه للشراء، 50,27 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي البنك الاهلى المصرى بنك فيصل الاسلامي المصري بنك فيصل الإسلامي