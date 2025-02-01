أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 1 فبراير 2025

السبت 01/فبراير/2025 - 08:55 ص

استقر سعر الدولار فى البنوك اليوم السبت 1-2-2024، أجازة البنوك الأسبوعية حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,17 جنيه للشراء، 50,27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50,17 جنيه للشراء، 50,27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,17 جنيه للشراء، 50,27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,17 جنيه للشراء، 50,27 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,17 جنيه للشراء، 50,27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,18 جنيه للشراء، 50,27 جنيه للبيع.