مبعوث ترامب إلى فنزويلا: كاراكاس أفرجت عن ستة أمريكيين

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فنزويلا ريتشارد جرينيل، أنه تم بعد لقائه بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإفراج عن ستة معتقلين أمريكيين، وأنهم في طريقهم إلى إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب جرينيل على منصة /إكس/ حسبما أوردت قناة (الحرة) الفضائية، اليوم السبت "لقد أقلعنا وسنعود إلى الوطن مع هؤلاء المواطنين الأمريكيين الستة" ناشرا صورة لهم دون أن يحدد هوياتهم.

وتعتبر زيارة جرينيل الى (كاراكاس) هي أول لقاء مباشر بين مسؤول أمريكي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منذ عام 2022.