تشاهدون اليوم.. ليفربول يلتقي بورنموث ومواجهات قوية في الدوريات الأوروبية

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي وريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نوتينجهام فورست × برايتون – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1.

بورنموث × ليفربول – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

إيفرتون × ليستر سيتي – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1.

إبسويتش تاون × ساوثهامتون – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

نيوكاسل يونايتد × فولهام – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

وولفرهامبتون × أستون فيلا – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي × إشبيلية – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.

فياريال × بلد الوليد – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

أتلتيكو مدريد × ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

إسبانيول × ريال مدريد – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

مونزا × هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 2 HD.

أودينيزي × فينيزيا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD.

أتالانتا × تورينو – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.

بولونيا × كومو – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرًا.

بايرن ميونخ × هولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرًا beIN Sports HD 5.

هايدنهايم × بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرًا.

بوخوم × فرايبورج – الساعة 4:30 عصرًا.

سانت باولي × أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرًا.

يونيون برلين × لايبزيج – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستاد بريست × باريس سان جيرمان – الساعة 6 مساءً beIN Sports HD 4.

موناكو × أوكسير – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

ليل × سانت إيتيان – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخليج × ضمك – الساعة 3:30 عصرًا على قناة SSC 1.

الفتح × القادسية – الساعة 5 مساءً على قناة SSC 2.

الاتحاد × الخلود – الساعة 7 مساءً على قناة SSC 1.

مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبي × البنك الأهلي – الساعة 4 عصرًا 2 on time sport.

زد اف سي × المصري البورسعيدي – الساعة 4 عصرًا 1 on time sport.

بتروجت × الاتحاد السكندري – الساعة 7 مساءً 1 on time sport.

فاركو × غزل المحلة – الساعة 7 مساءً 2 on time sport.