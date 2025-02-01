تشاهدون اليوم.. ليفربول يلتقي بورنموث ومواجهات قوية في الدوريات الأوروبية

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي وريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نوتينجهام فورست × برايتون – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1.
بورنموث × ليفربول – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
إيفرتون × ليستر سيتي – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1.
إبسويتش تاون × ساوثهامتون – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2.
نيوكاسل يونايتد × فولهام – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.
وولفرهامبتون × أستون فيلا – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
خيتافي × إشبيلية – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.
فياريال × بلد الوليد – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
أتلتيكو مدريد × ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
إسبانيول × ريال مدريد – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
مونزا × هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 2 HD.
أودينيزي × فينيزيا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD.
أتالانتا × تورينو – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.
بولونيا × كومو – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.
مواعيد مباريات الدوري الألماني
شتوتجارت × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرًا.
بايرن ميونخ × هولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرًا beIN Sports HD 5.
هايدنهايم × بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرًا.
بوخوم × فرايبورج – الساعة 4:30 عصرًا.
سانت باولي × أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرًا.
يونيون برلين × لايبزيج – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستاد بريست × باريس سان جيرمان – الساعة 6 مساءً beIN Sports HD 4.
موناكو × أوكسير – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.
ليل × سانت إيتيان – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الخليج × ضمك – الساعة 3:30 عصرًا على قناة SSC 1.
الفتح × القادسية – الساعة 5 مساءً على قناة SSC 2.
الاتحاد × الخلود – الساعة 7 مساءً على قناة SSC 1.
مواعيد مباريات الدوري المصري
إنبي × البنك الأهلي – الساعة 4 عصرًا 2 on time sport.
زد اف سي × المصري البورسعيدي – الساعة 4 عصرًا 1 on time sport.
بتروجت × الاتحاد السكندري – الساعة 7 مساءً 1 on time sport.
فاركو × غزل المحلة – الساعة 7 مساءً 2 on time sport.