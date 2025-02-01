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السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ليفربول يلتقي بورنموث ومواجهات قوية في الدوريات الأوروبية

ارشيفية
ارشيفية
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي وريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني. 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نوتينجهام فورست × برايتون – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1.

بورنموث × ليفربول – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

إيفرتون × ليستر سيتي – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1.  

إبسويتش تاون × ساوثهامتون – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

نيوكاسل يونايتد × فولهام – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.  

وولفرهامبتون × أستون فيلا – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

خيتافي × إشبيلية – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.

فياريال × بلد الوليد – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

أتلتيكو مدريد × ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

إسبانيول × ريال مدريد – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

مونزا × هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 2 HD.       

أودينيزي × فينيزيا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD.       

أتالانتا × تورينو – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.         

بولونيا × كومو – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.   

مواعيد مباريات الدوري الألماني 

شتوتجارت × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرًا.

بايرن ميونخ × هولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرًا beIN Sports HD 5.

هايدنهايم × بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرًا.

بوخوم × فرايبورج – الساعة 4:30 عصرًا.  

سانت باولي × أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرًا.

يونيون برلين × لايبزيج – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

ستاد بريست × باريس سان جيرمان – الساعة 6 مساءً beIN Sports HD 4.

موناكو × أوكسير – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

ليل × سانت إيتيان – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري السعودي 

الخليج × ضمك – الساعة 3:30 عصرًا على قناة SSC 1.       

الفتح × القادسية – الساعة 5 مساءً على قناة SSC 2. 

الاتحاد × الخلود – الساعة 7 مساءً على قناة SSC 1.

مواعيد مباريات الدوري المصري 

إنبي × البنك الأهلي – الساعة 4 عصرًا 2 on time sport.

زد اف سي × المصري البورسعيدي – الساعة 4 عصرًا 1 on time sport.

بتروجت × الاتحاد السكندري – الساعة 7 مساءً 1 on time sport.  

فاركو × غزل المحلة – الساعة 7 مساءً 2 on time sport.

مباريات اليوم السبت الدوري الإنجليزي ريال مدريد الدوري الإسباني