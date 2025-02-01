اليوم.. محاكمة المخرج محمد سامى بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، محاكمة المخرج محمد سامى فى اتهامه بالتعدى على مدير مركز صيانة.

وطالب دفاع المخرج محمد سامي هيئة المحكمة خلال جلسة المحاكمة المخرج بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة، بأجل الاطلاع والإعلان بسداد للرسم والدعوى المدنية، وادعى مدنيا بـ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وتغيب المخرج محمد سامي عن حضور أولى جلسات محاكمته بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة، وأيضا محاكمة الأخير بتهمة إتلاف سيارة المخرج.

وتنظر محكمة جنح الشيخ زايد اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة التعدي علي مدير مركز صيانة، وايضا محاكمة الأخيرة بتهمة إتلاف سيارة المخرج.

كانت النيابة قد قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل المخرج محمد سامي بكفالة 5 آلاف جنيه.

واستمعت نيابة زايد لأقوال المخرج محمد سامي، المتهم بالتعدي على مدير مركز صيانة سيارات، وأيضا باعتباره مجنيا عليه في اتهامه للمركز بإتلاف سيارته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المخرج محمد سامي توجه لمركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز، يطلب منه عمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته المرسيدس 4x4 لمنع حدوث خدوش بها، لافتا إلى انه ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في السيارة، بالإضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز أن الخدوش قديمة، وأنه تسلم السيارة بها ما أدى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة.