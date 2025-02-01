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السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1 فبراير 2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة على مستوي الجمهورية بمختلف الأعيرة الذهبيةاليوم السبت ، والتي جاءت على النحو التالي: 

عيار 24: سجل سعر البيع 4457 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الشراء 4434 جنيهًا.
 

عيار 22: وصل سعر البيع إلى 4086 جنيهًا للجرام، في حين بلغ سعر الشراء 4065 جنيهًا.
 

عيار 21: وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، سجل سعر البيع 3900 جنيهًا للجرام، وسعر الشراء 3880 جنيهًا.
 

عيار 18: بلغ سعر البيع 3343 جنيهًا للجرام، وسعر الشراء 3326 جنيهًا.
 

عيار 14: سجل سعر البيع 2600 جنيهًا للجرام، بينما وصل سعر الشراء إلى 2587 جنيهًا.


عيار 12: سجل سعر البيع 2229 جنيهًا، وسعر الشراء 2217 جنيهًا.
 

سعر الأونصة: بلغ سعر البيع 138,633 جنيهًا، في حين وصل سعر الشراء إلى 137,922 جنيهًا.
 

سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 31,200 جنيهًا عند البيع، و31,040 جنيهًا عند الشراء.
 

سعر الأونصة عالميًا بالدولار: سجل 2799.72 دولارًا.

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