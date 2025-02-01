فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل شابا بعد اقتحام منزله غرب رام الله

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت طالبا بعد اقتحام منزله في مخيم دير عمار غرب رام الله.

وقال إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منازل الأهالي خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

كما دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات وجرافات عسكرية إلى مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية فلسطينية بسماع دوي أصوات انفجارات متتالية أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العين بمدينة نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب منازل المواطنين، ما تسبب باندلاع حريق في منزل لعائلة برقان قرب مسجد الشهداء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وقد عملت طواقم إطفاء بلدية الخليل على إخماد الحريق والسيطرة عليه.