صور.. تشييع جثمان ضحية الأسد بحديقة الحيوان بالفيوم

شيع العشرات من أهالى محافظة الفيوم، جثمان الخمسيني"سعيد جابر علي الدش " ٤٧عاما"، بعد إداء صلاة الجنازة عليه قبل فجر اليوم، من مسجد المنتزة بحى لطف الله، لدفنها فى مقابر أسرته بحى البارودية، بوسط مدينة الفيوم، والذى يعمل عامل بحديقة الحيوان بالفيوم، والذى لقى مصرع بعدما التهم أسد حديقة الحيوان، وتم نقل العامل إلى مستشفى الفيوم العام لكن محاولة إنقاذه بائت بالفشل.

شارك فى تشييع الجنازة عائلته وأصدقائة والاالف من أبناء المحافظة، اللذين حرصوا على مواساة أهل المتوفى الذى سيطرت عليهم حالة من الحزن الذى .

وبدأت الواقعة بتلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم، بلاغ من شرطة النجدة يفيد بورود أشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتعرض حارس بحديقة الحيوان لهجوم أسد غلق الأبواب عليه.

وعلى الفورانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع عامل بحديقة الحيوان ويدعى "سعيد جابر علي ٤٧ سنة" من حى دار الرماد فى مدينة الفيوم والذي ألتهم الأسد أحد ساقية وأصابة فى الرأس داخل القفص أثناء تقديمه للطعام ومحاولة غلق الباب"علقت" ملابسه فى الحديد التى يغلق بها البيت الخاص بالأسد فألتهم الأسد ساقه ثم قام بعقره من الرأس والرقبه والوجه ووصل مستشفى الفيوم العام جثة هامدة متأثرًا بإصابته.

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