فلسطين.. قوات الاحتلال تداهم منازل الأهالي خلال اقتحام مدينة قلقيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منازل الأهالي خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

كما دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات وجرافات عسكرية إلى مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية.

وقال إعلام فلسطيني، أن هناك دوي لأصوات انفجارات متتالية أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العين بمدينة نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب منازل المواطنين، ما تسبب باندلاع حريق في منزل لعائلة برقان قرب مسجد الشهداء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وقد عملت طواقم إطفاء بلدية الخليل على إخماد الحريق والسيطرة عليه.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، وفتشت منزل الأسير المحرر شحادة الجياوي، وسط اطلاق قنابل الغاز السام في محيط المنزل.