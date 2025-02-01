ترامب: سقوط الطائرة في فيلادلفيا مأساوي.. وطواقم الطوارئ قامت بعمل رائع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه من المحزن جدًا أن نرى الطائرة تسقط في فيلادلفيا، ونفقد المزيد من الأرواح البريئة.

وأضاف، إن طواقم الطوارئ قامت بعمل رائع عقب سقوط طائرة صغيرة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، جاء ذلك حسبما كتب ترامب في منشورًا له على منصة "تروث سوشيال".

وقال مسؤولين أمريكيين، أن أطقم الأطفاء تكافح حرائق متعددة في المنازل والسيارات نتيجة لحادث سقوط طائرة إسعاف بالقرب من شارع كوتمان في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، حسبما ذكرت قناة "فوكس نيوز".

وأضافت القناة، أن السيارات والمنازل تشتعل نتيجة للحادث. ويتولى المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، كما ستساعد إدارة الطيران الفيدرالية.

وأفاد إعلام أمريكي، بمقتل 6 أشخاص كحصيلة أولية جراء سقوط طائرة إسعاف قرب مركز تجاري بمدينة فيلادلفيا. وأوضحت أن حادث الطائرة تسبب في أضرار مادية وحرائق في عدة منازل عقب اشتعال النار في الطائرة نتيجة سقوطها.