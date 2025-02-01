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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تحطم طائرة صغيرة| مسؤولون أمريكيون: أطقم الإطفاء تكافح حرائق متعددة في منازل بفيلادلفيا

موقع سقوط الطائرة
موقع سقوط الطائرة
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قالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، أن مسؤولون أمريكيون أكدوا أن أطقم الأطفاء تكافح حرائق متعددة في المنازل والسيارات نتيجة لحادث سقوط طائرة إسعاف بالقرب من شارع كوتمان في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا. 
وأضافت القناة، أن السيارات والمنازل تشتعل نتيجة للحادث. ويتولى المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، كما ستساعد إدارة الطيران الفيدرالية.

كما أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل 6 أشخاص كحصيلة أولية جراء سقوط طائرة إسعاف قرب مركز تجاري بمدينة فيلادلفيا. وأوضحت أن حادث الطائرة تسبب في أضرار مادية وحرائق في عدة منازل عقب اشتعال النار في الطائرة نتيجة سقوطها.

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