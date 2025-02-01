إعلام أمريكي: مقتل 6 أشخاص جراء حادث سقوط طائرة بمدينة فيلادلفيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بمقتل 6 أشخاص كحصيلة أولية جراء سقوط طائرة إسعاف قرب مركز تجاري بمدينة فيلادلفيا.

وأضافت، أن حادث الطائرة تسبب في أضرار مادية وحرائق في عدة منازل عقب اشتعال النار في الطائرة نتيجة سقوطها.

وقالت صحيفة "فوكس نيوز" عن مصادر في الشرطة الأمريكية، أن الطائرة كانت تقل 6 أشخاص منهم مريض وفرد من عائلته وطبيبان.

ويوم الأربعاء الماضي، وقع حادث تصادم كبير بين طائرة ركاب أمريكية ومروحية تابعة للجيش الأمريكي بالقرب من مطار ريجان بواشنطن، وقال إعلام أمريكي أن الحادث يعد من أخطر حوادث الطيران في الولايات المتحدة منذ نحو 25 عاما.

وأعلن رئيس إدارة الإطفاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن، جون دونيلي، ارتفاع عدد الجثامين التي تم انتشالها في أعقاب اصطدام طائرة ركاب أمريكية بمروحية عسكرية بالقرب من مطار "ريجان الوطني" إلى 40 جثمانا.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، أن هيئة سلامة النقل الأمريكية، أعلنت العثور على الصندوق الأسود للمروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة قرب مطار ريجان في مدنية واشنطن. كما تمكنت السلطات الأمريكية من العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت قرب مطار ريجان في واشنطن.