محلل مالي: رسائل المصريين أقلقت ترامب ومصر قد تواجه ضغوط اقتصادية بسبب رفض التهجير

قال المهندس حازم الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الرفض الشعبي التام لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة يؤكد تمسك مصر وتحملها تبعات استنكار رفض مقترح الولايات المتحدة الأمريكية بتفريغ القضية الفلسطينية من محتواها.

أضاف "الشريف" لـ«البوابة نيوز»، أن هذه الضغوط التي تتعرض لها مصر علي الصعيد الاقتصادي بسبب موقفها الواضح في ذلك الخصوص، لن يثنيها عن القيام بواجبها الوطني محليا وإقليميا، مؤكدا أن رد الشعب المصري بكامل أطيافه وفئاته من أمام معبر رفح البري يؤكد الرفض الكامل للوصاية الصهيو أمريكية والتدخل السافر في الشئون المصرية.

قال "الشريف" إن الوصاية الصهيوأمريكية، من شأنها الضغط علي مصر سياسيا واقتصاديا من خلال افتعال أزمات في مصادر التمويل وبعض الورادات السلعية وأشياء أخرى لإجبارها على الرضوخ لطلباتها غير المشروعة.

أكد " الشريف" أن رسائل الشعب المصري للإدارة الأمريكية الجديدة كانت بمثابة القلق لهم وتؤكد أنها على قلب رجل واحد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ورفضه تهجير أهل غزة إلي خارج القطاع باعتباره طمس للقضية الفلسطينية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح قبل يومين برفضه مقترحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بنقل الأشقاء في قطاع غزة إلى مناطق بسيناء والأردن؛ مؤكدا أن تهجير الفلسطينين من أرضهم يفرغ القضية الفلسطينية من محتواها وأنه لا حل سوى ببقاء أهل غزة.

وردًا على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، توافد مئات المصريين من ممثلي القيادات السياسية والشعبية والمواطنين على مستوى الجمهورية؛ إلي معبر رفح البري صباح الجمعة، للتأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء ومؤكدين على وقوفهم ودعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي.