واشنطن.. العثور على الصندوق الأسود للمروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة قرب مطار ريجان

أعلنت هيئة سلامة النقل الأمريكية، اليوم السبت، العثور على الصندوق الأسود للمروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة قرب مطار ريجان في مدنية واشنطن.

وفي وقت سابق، قالت شبكة "سي إن إن"، أن السلطات الأمريكية تمكنت من العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت قرب مطار ريجان في واشنطن.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن بعض ضحايا حادث اصطدام طائرة ركاب أمريكية بمروحية عسكرية قرب مطار واشنطن ليلة الأربعاء، وقال أن السلطات الأمريكية لا تتوقع وجود ناجين من الحادث.

وذكر "أكسيوس"، أن من بين ضحايا الطائرة مواطنين صينيين، حيث تم الإبلاغ عن وجود مواطنين صينيين على متن الطائرة، وفقًا لوسائل الإعلام الصينية الرسمية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن متزلجين روسيين ومواطنين آخرين كانوا على متن الطائرة. كما أشارت تقارير إلى وجود مدربين من أصل روسي.

وقال موقع "أكسيوس"، أن حادث التصادم المميت في الجو بالقرب من مطار ريجان الوطني خارج العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الأربعاء، أخطر حادث تحطم طائرة في الولايات المتحدة منذ نحو 25 عاما.

وأعلن رئيس إدارة الإطفاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن، جون دونيلي، ارتفاع عدد الجثامين التي تم انتشالها في أعقاب اصطدام طائرة ركاب أمريكية بمروحية عسكرية بالقرب من مطار "ريجان الوطني" إلى 40 جثمانا.