قرار عاجل من النيابة العامة ضد نجل فنان شهير متهم بدهس 3 أشخاص في البحيرة

قرر أحمد هاني وكيل النائب العام بنيابة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، منذ قليل، حبس "صلاح الدين " نجل الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامه بالتسبب في مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بحادث سير بمدخل قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص.

نجل فنان شهير يدهس 3 أشخاص في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، حادث سير مروع بالطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية)، بمدخل قرية القناوية بمركز أبو حمص، أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وجثة المتوفي بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص تبين لضباط المباحث اصطدام السيارة رقم ب ه‍ و4765 ملاكى قيادة " صلاح الدين"، طالب جامعي ومقيم عزبة مخيون أبو حمص، نجل الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمكان الحادث.

أسفر الحادث عن وفاة " لؤي محمد وصفي يعقوب مواليد 1991، ومقيم القناوية التابعة لمركز أبوحمص، وإصابة كلا من " أحمد حامد الطويل ومقيم الجرن أبو حمص وتامر فرحات عبدالصمد ومقيم الجرن أبو حمص وتم حجز المصابين بمستشفى دمنهور التعليمى

وتحرر المحضر رقم 2215 لسنة 2025 جنح أبو حمص، وتمكن ضباط المباحث برئاسة المقدم شريف عبد العال رئيس مباحث أبو حمص تحت إشراف اللواء أحمد السكران مدير المباحث من ضبط المتهم وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيق تحت أشراف المستشار محمد الحسينى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن المتوفى مع تكليف وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حمص لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.