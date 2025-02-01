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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق الرصاص صوب مركبة شمال الخليل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص صوب مركبة شمال الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب منازل المواطنين، ما تسبب باندلاع حريق في منزل لعائلة برقان قرب مسجد الشهداء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وقد عملت طواقم إطفاء بلدية الخليل على إخماد الحريق والسيطرة عليه، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، وفتشت منزل الأسير المحرر شحادة الجياوي، وسط اطلاق قنابل الغاز السام في محيط المنزل.

كما اقتحم الاحتلال قرية مردا شمال سلفيت، واعتقلت مواطنا فلسطينيا واحتجزت عددا من الشبان. وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين عرف منها منزل المواطن شاكر أيوب سليمان، شقيق المعتقل مجاهد.

فلسطين قوات الاحتلال تطلق الرصاص اقتحامات إسرائيلية