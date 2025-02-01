ترامب: لا يمكن للصين والمكسيك وكندا فعل أي شيء لمنع فرض الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى إنه سيجري محادثات جدية مع روسيا.

وتابع ترامب: لا يمكن للصين والمكسيك وكندا فعل أي شيء الآن لمنع فرض الرسوم الجمركية. وسيتم فرض رسوم جمركية أمريكية على النفط والغاز بحلول 18 فبراير.

تأثرت العملات الكندية والمكسيكية بتهديدات ترامب. وخسر الدولار الكندي حوالي 6% مقابل الدولار الأمريكي في الربع الماضي ولامس أدنى مستوى منذ عام 2020 في وقت سابق من هذا العام. وقد تتراجع العملة الكندية أكثر، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقدين من الزمان، إذا بلغت الرسوم الجمركية 25%، مما يدفع بنك كندا إلى خفض أسعار الفائدة أكثر مما كان مخططا له، في حين يدفع الاقتصاد إلى ركود عميق.