حالته النفسية سيئة.. أول تعليق من أسرة موظف أنهى حياته قفزًا بمياه النيل

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إنهاء موظف حياته قفزا بمياه النيل بعد فصله من العمل.

واستمعت جهات التحقيقات لأقوال أسرته، حيث أكدت الأسرة أن المتوفى كان يعاني من حالة نفسية سيئة فى الفترة الأخيرة، وشعوره ببعض الضغوطات، بسبب مشاكل فى العمل.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استدعت عدد من زملاء المتوفى لسؤالهم عن الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة لتفريغها.

كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة وتشريحها لبيان ملابسات الوفاة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتوفى يدعى هاني، ٥٠ عاما، وأب لـ٣ بنات، وكان يعمل موظفًا بالعلاقات العامة بدار الأوبرا.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بقفز شخص في مياه النيل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتبين أنه موظف أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب فصله عن العمل، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.